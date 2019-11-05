Son Dakika Haberleri: TÜSİAD'dan rapor: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan rapor: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri

TÜSİAD'dan rapor: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri

7 saat önce

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı" başlıklı bir rapor hazırladı.

TÜSİAD'dan rapor: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri, System.String[]

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerileri: Yeni Sanayi Devriminin Eşiğinde İş ve Yaşam Yetkinliklerinin Anahtarı" başlıklı bir rapor hazırladı.

TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında hazırlanan rapor, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyeleri Prof. Dr. Fatoş Erkman, Doç. Dr. Mine Göl Güven, Dr. Behice Ertenü, Dr. Gülistan Gürsel Bilgin, Nur Bekata Mardin, Maggie Pınar, Nişvan Kabakçı ve Merve Kırmacı tarafından kaleme alındı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Yeni sanayi devriminin eşiğinde teknik bilgi kazanımının yanı sıra, gelişmeye açıklık, öz yönetim, açık fikirlilik,  yaratıcılık, sorumlu karar alma, iletişim ve ilişki kurabilme gibi 'sosyal ve duygusal beceriler' giderek önem kazanıyor" denildi ve rapora ilişkin şu bilgiler verildi:

"Rapor sosyal ve duygusal becerilerin 'aranan yetkinlikler' olduğunun altını çiziyor. Sosyal ve duygusal becerilerin bireylere etkili şekilde kazandırılabilmesi için kamu, özel sektör ve STK'ların rollerini ortaya koyuyor. Raporun bulguları 6 Kasım Çarşamba günü, Intercontinental Otel'de düzenlenecek bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşılacak. Rapor yeni sanayi devriminin eşiğinde sosyal duygusal becerilerin öneminin altını çiziyor. Bu becerilerin etkili şekilde kazandırılabilmesi için kamu, özel sektör ve STK'ların rollerini ortaya koymayı amaçlıyor."

Açıklamaya göre, OECD Eğitim ve Beceriler Bölümü'nden konuşmacı katılımının yanı sıra, panel oturumuyla eğitim ve iş dünyasından temsilciler iş, okul ve toplumsal yaşamda sosyal ve duygusal becerilerin rolünü ele alacak.


Boğazici Üniversitesi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:15 Kaynak: DHA
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