TÜSİAD'dan yeni vergi düzenlemesi için istişare çağrısı
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TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemesinde özel sektör ile istişarenin çok önemli olduğu bildirildi.
TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemesinde özel sektör ile istişarenin çok önemli olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:14
Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi