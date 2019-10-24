Son Dakika Haberleri: TÜSİAD'dan yeni vergi düzenlemesi için istişare çağrısı
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'dan yeni vergi düzenlemesi için istişare çağrısı

TÜSİAD'dan yeni vergi düzenlemesi için istişare çağrısı

14 dakika önce

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemesinde özel sektör ile istişarenin çok önemli olduğu bildirildi.

TÜSİAD'dan yeni vergi düzenlemesi için istişare çağrısı, System.String[]

TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni vergi düzenlemesinde özel sektör ile istişarenin çok önemli olduğu bildirildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 05:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'e sunulması beklenen taslakla sporcuların vergileri artırılacak
NBA'in en çok kazanına yine LeBron James oldu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Türkiye, Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı sıralamasında 10 basamak yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:29:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜSİAD'dan yeni vergi düzenlemesi için istişare çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]