TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı

27.01.2021 17:13
TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı, System.String[]

Koç Holding'in yenilikçi teknoloji şirketlerini büyütmek için kurduğu Inventram AŞ'nin Genel Müdürü Cem Soysal, "Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çevresinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyoruz.

Koç Holding'in yenilikçi teknoloji şirketlerini büyütmek için kurduğu Inventram AŞ'nin Genel Müdürü Cem Soysal, "Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çevresinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyoruz. Yerel olarak kesinlikle bırakmıyoruz. Bugün 9 tane yatırımı var Invertram'ın, 5 tanesi ABD'de konuşlanmış vaziyette." dedi.

Soysal, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı'nda yapılan Dijital Dönüşüm Yolculuğunda Startupların Rolü Paneli'nde, sektöre ve şirketinin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koç Topluluğu'nun dijital dönüşüm ve inovasyon kültürünün benimsenmesi konusunda uzun süredir çalışmalar yaptığını ifade eden Soysal, pek çok şirketin verimliliğini artıracak programların uzun zaman önce hayata geçirildiğini söyledi.

Invertram AŞ'nin 11 yıl önce bir tohum sermayesi yatırım şirketi olarak ortaya çıktığını anlatan Soysal, "Erken aşama startup teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın yanı sıra bir iş modeli daha geliştirdi şirketimiz. O da; bu startup teknoloji şirketleriyle büyük kurumlar arasında bir köprü görevi görmek. Yani ekosistemi daha verimli kılabilmek ve ekosistemi büyütebilmek için bu şirketlere satış kanalı oldu." bilgilerini verdi.

Şirket olarak sadece Koç Topluluğu şirketlerine değil Türkiye'nin bütün gruplarına bu teknoloji startuplarını tanıtmaya başladıklarını anlatan Soysal, startupların büyük firmalarla birlikte üretim, lojistik ve dağıtım, kurumsal yönetim süreçleri ve satış kanalları konusunda ihtiyaçlarını projelendirdiğini ve hizmetlerini hayata geçirdiklerini söyledi.

"Tüm şirketlerimizin girişimcisi, buluşçusu Türk"

Soysal, Invertram'ın son 4 yıl içinde büyüdüğünü belirterek, yeni nesil bir yatırım şirketine dönüştüklerini kaydetti.

Şirketini "globalleştirme katalizörü" diye nitelendiren Soysal, "Teknoloji şirketlerini alıp gerekli donanımları çevresinde oluşturup mutlaka büyük pazarlara götürüyoruz. Yerel olarak kesinlikle bırakmıyoruz. Bugün 9 tane yatırımı var Invertram'ın, 5 tanesi ABD'de konuşlanmış vaziyette. Bu 9 şirkette 200'e yakın çok yüksek kalifikasyonlu arkadaşımız çalışıyor. Bunun yüzde 60'ı da Amerikalı. Ancak hepsinin ortak bir noktası var hepsinin girişimcisi, buluşçusu Türk. Yani bunların hepsi milli teknoloji aslında." ifadelerini kullandı.

Şirket olarak; internet nesneleri, yapay zeka, savunma sanayisi, nano-teknoloji, medikal teknolojiler, tüketici elektroniği ve robotik gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bulunduğunu aktaran Soysal, "Biz konvansiyonel iş modellerini bozan her türlü disruptive teknolojiye yatırım yapan ve bunu büyüten bir şirketiz. Biz Venture Capital (Girişim sermayesi) değiliz, bir yatırım AŞ'yiz. Yatırım büyüklüklerimiz 2-10 milyon dolar arasında. Şirketlerimizi çok data odaklı yöneten bir şirketiz." bilgilerini verdi.

Soysal, Türkiye'nin inovasyon liginde öne çıkması için teknoloji KOBİ'lerinde kendisine bir omurga oluşturması gerektiği değerlendirmesini yaptı.

"Uzmanlığımızla startupların akıl gücünü birleştiriyoruz"

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Bölüm Başkanı Burak Turgut Orhun, ileri veri analitiği, siber güvenlik ve yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilere yatırımlar yapan SabancıDx ve Sabancı Holding Kurumsal Girişim Sermayesi Fonu (Sabancı Ventures) ile girişimcilik ekosisteminde yer aldıklarını belirtti.

Sabancı Hoding'in startupları grubun dijital dönüşüm sürecinde nasıl konumlandıracağıyla ilgili hummalı bir çalışma içinde olduklarını anlatan Orhun, şunları kaydetti:

"Biz kas gücümüzün yanına bu yenilikçi startupları yani akıl gücünü de koyarak hem halihazırdaki iştiraklerimizde hem daha fazla değer yaratma hem de bu yakınsak alanlarda startupların getirdiği yeni teknolojileri kullanarak yeni büyüme platformları, endüstrideki uzmanlığımızla bu startupların akıl gücünü birleştirip bir win/win oluşturabilir miyiz şeklinde bir iş birliğini yapıyoruz.

Burada da değer yaratma diye bahsederken sadece kısa vadeli kar odaklı diye düşünmemek lazım. Örneğin Kordsa'da yapay zeka ve görüntü işleme üzerine kurulu bir startupla yaptığımız iş birliğinden TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (SD2) Programı'nda 'Uluslararası Rekabetçilik' alanında ödül aldık. Bu direkt çalışan güvenliği ve sağlığını yükseltmede yaptığımız bir iş birliğiydi. Bunun kısa vadede kar etkisi yok ama uzun vadede sürdürülebilirliğe ve değer yaratımına katkısı var."

"Geleneksel şirket kültürü startup kültürünü ezebilir"

Orhun, dijital dönüşümün "dijitalleşme" kavramının üstünde yer aldığını ifade ederek, dijital dönüşümün bir kültürel dönüşüm olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda startupları büyük şirketlerin dönüşümüne adapte ettiklerini anlatan Orhun, "Eğer doğru kurgulamayı yapamazsanız dominant, geleneksel şirket kültürü o startup kültürünü ezebilir, içine alabilir ve yok edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Girişimcilerin ticari serüvenlerinde doğru yatırımcıları seçmesinin önem taşıdığını aktaran Orhun, iş birliklerinin artması için de yasa koyucunun çağa ve ihtiyaçlara daha uygun mevzuat ve destekleri ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Sanayi-üniversite iş birliğini geliştirmek için çaba gösterdiklerini anlatan Orhun, Sabancı şirketlerinin bu iş birliklerine son derece açık olduğunu kaydetti.

"Pandemi döneminde kısa süreli panik yaşandı"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Başkanı/ Odak Group Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba da, Kovid-19 salgınının ilk başlarda yatırım iştahını düşürdüğünü, sonrasında tablonun değiştiğini söyledi.

Aslanoba küresel ölçekte startuplara yatırım atmosferiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Pandemi döneminde kısa süreli bir panik yaşandı ve startuplara yatırımlar dramatik şekilde azaldı. Bu mart-nisan aylarında bu şekilde gerçekleşti. Fakat sonradan tekrar aslında bazı şirketlerin olumlu bile etkilendiği anlaşıldıktan sonra hızlı bir şekilde yatırımlar arttı.

Şimdi globaldeki yatırımlara biraz daha geriden baktığımız zaman 2011 ve 2013'ün globalde düz ilerlediğini görüyoruz. Yani 70 milyar dolarlar seviyesinde bir yatırım vardı. 2014'te paradigma bir anda değişti. Muhtemelen mobil teknolojilerin devreye girmesiyle bir anda büyük bir sıçrama gerçekleşti ve 100 milyar dolarları geçti yatırımlar. Ondan sonra bu yatırımların sürekli olarak arttığını görüyoruz. 2018'de 330 milyar dolarlara kadar çıktı. Sonra 2019'da biraz gevşedi, 290 milyar dolarlar... Geçen sene pandemiye rağmen yüzde 4 artış gösterdi. Globalde yatırımlar sürekli artıyor, muazzam bir yatırım ekosistemi var."

Aslanoba, ABD, Çin, Avrupa ve Hindistan'ın startuplara yatırım konusunda atağa kalktığını belirterek, Türkiye'nin bu konuda çok geriden geldiğini söyledi.

Aslanoba, B2B yazılım işleri, finansal teknoloji (FinTech) şirketleri ve yapay zeka konusunda faaliyet gösteren startuplara yatırım yapılmasını önerdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dijital Dönüşüm, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Diego Perotti, 4 ay forma giyemeyecek G.Saray'ın transferini son aşamaya getirdiği Mostafa Mohamed, kulübüne rest çekti Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki buzlar eridi Pelin Akil'den üçüncü çocuk için eşine bomba gönderme IMF'den ekonomik toparlanma için "destek" vurgusu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı
Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu Son Dakika: İstanbul'dan Rusya'ya giden kargo gemisi Beykoz açıklarında karaya oturdu         
18:24
Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı Son Dakika: İstanbul Boğazı ve Karadeniz'deki hamsi avı yasağı 7 Şubat'a kadar uzatıldı         
17:52
Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında         
17:48
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder         
16:33
Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi Galatasaray Ali Yavuz Kol'u Yukatel Denizlispor'a kiralık olarak gönderdi         
16:23
Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti         
15:32
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı         
14:57
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira TFF Başkanı Nihat Özdemir: 4 büyüklerin şu andaki borçlarının toplamı 14 milyar lira         
13:49
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 18:38:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei