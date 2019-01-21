TÜSİAD, Dünya Bankası ile anlaşma imzaladı

TÜSİAD, Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ile cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim ve dijital ekonomi alanlarında çalışmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

TÜSİAD, Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ile cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim ve dijital ekonomi alanlarında çalışmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

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