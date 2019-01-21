Son Dakika Haberleri: TÜSİAD, Dünya Bankası ile anlaşma imzaladı

TÜSİAD, Dünya Bankası ile anlaşma imzaladı

2 saat önce

TÜSİAD, Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ile cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim ve dijital ekonomi alanlarında çalışmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.

TÜSİAD, Dünya Bankası ile anlaşma imzaladı, System.String[]
TÜSİAD, Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ile cinsiyet eşitliği, uluslararası ticaret, rekabetçilik, bankacılık sektörü ve sermaye piyasaları, kurumsal yönetim ve dijital ekonomi alanlarında çalışmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:35 

Ekonomi
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