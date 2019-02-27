TÜSİAD: Ekonomide iyileşme için iki temel koşul var
51 dakika önce
"Ekonomimiz küçülüyor" diyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu süreçten mümkün olduğunca hızlı çıkabilmek ve büyümeye geri dönebilmek için iki temel koşul olduğunu söyledi.
"Ekonomimiz küçülüyor" diyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski
, bu süreçten mümkün olduğunca hızlı çıkabilmek ve büyümeye geri dönebilmek için iki temel koşul olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:40
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