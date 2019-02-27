Son Dakika Haberleri: TÜSİAD: Ekonomide iyileşme için iki temel koşul var

TÜSİAD: Ekonomide iyileşme için iki temel koşul var

51 dakika önce

"Ekonomimiz küçülüyor" diyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu süreçten mümkün olduğunca hızlı çıkabilmek ve büyümeye geri dönebilmek için iki temel koşul olduğunu söyledi.

TÜSİAD: Ekonomide iyileşme için iki temel koşul var, System.String[]
"Ekonomimiz küçülüyor" diyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu süreçten mümkün olduğunca hızlı çıkabilmek ve büyümeye geri dönebilmek için iki temel koşul olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:40 

Simone Kaslowski, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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