TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz
42 dakika önce
Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:03
Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu
'nu kutluyoruz" açıklamasını yaptı.
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