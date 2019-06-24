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TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz

42 dakika önce

Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz.

TÜSİAD: Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz, System.String[]
Önemli bir demokrasi sınavının geride bırakıldığını belirten TÜSİAD, "Adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:03 
İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Ekonomi
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