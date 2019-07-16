Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret edecek
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TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret edecek

1 saat önce

Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.

TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret edecek, System.String[]
Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Simone Kaslowski, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:07 
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