TÜSİAD heyeti ABD'yi ziyaret edecek
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Simone Kaslowski başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve Kongre üyeleriyle görüşecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:07
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