TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti
37 dakika önce
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler ABD-Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlarda yeni iş birliği hedefleri olmalı." dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler ABD- Türkiye
arasındaki ticaret ve yatırımlarda yeni iş birliği hedefleri olmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:02
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