Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti
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TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti

37 dakika önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler ABD-Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlarda yeni iş birliği hedefleri olmalı." dedi.

TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti, System.String[]
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dördüncü Sanayi Devrimi ve başta yapay zeka olmak üzere yeni teknolojiler ABD- Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımlarda yeni iş birliği hedefleri olmalı." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:02 
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