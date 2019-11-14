Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyeti Ankara'da TBMM ve partileri ziyaret etti
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD heyeti Ankara'da TBMM ve partileri ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Ankara'da TBMM ve partileri ziyaret etti

7 saat önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler heyeti 13 Kasım'da Ankara'yı ziyaret etti.

TÜSİAD heyeti Ankara'da TBMM ve partileri ziyaret etti, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler heyeti 13 Kasım'da Ankara'yı ziyaret etti.

TÜSİAD7dan yapılan açıklamada, "Ekonominin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi hedefiyle somut önerilerin sunulduğu bu toplantılarda reform alanlarına ilişkin kamu ve özel sektör arasında üst düzey görüş alışverişleri gerçekleştirilmesi ve yeni iş birlikleri geliştirilmesi amaçlanıyor" denildi.

TÜSİAD heyeti bu kapsamda sırasıyla aşağıdaki ziyaretleri gerçekleştirdi:

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

AK Parti Grup Başkanı M. Naci Bostancı

• TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş

• TBMM Başkanı Mustafa Şentop

• CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Parlamento ve Kamu Kurumları ile İlişkiler heyetinin temaslarında, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, TBMM Başkanı, gündemle ilgili Bakanlar, siyasi partilerin TBMM Grup Başkanvekilleri, Siyasi Parti Başkan Yardımcıları, TBMM İhtisas Komisyonu Başkanları ve/veya üst düzey bürokratlarla görüşmeler hedefleniyor.

Temaslar sırasında TÜSİAD Yönetim Kurulu'nun gündemindeki konular, cari küresel gelişmeler ve ülkenin kalkınma alanları başta olmak üzere ilgili TÜSİAD görüşlerinden oluşan PARKUR Gündemi aktarılarak görüş alışverişinde bulunuluyor. (Fotoğraflı)


Parlamento, Ankara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:26 Kaynak: DHA
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