Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti
Son Dakika Ekonomi Haber

TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti

56 dakika önce

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İngiltere ve Türkiye arasında ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Londra'da bir dizi temasta bulundu.

TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti, System.String[]
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İngiltere ve Türkiye arasında ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Londra'da bir dizi temasta bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33 
Murat Özyeğin, Londra, İngiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu uçağında bomba paniği: Acilen savaş uçağı gözetiminde Londra'ya indi Yaşlı adamı tren raylarına iten saldırgana müebbet hapis cezası Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:29:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]