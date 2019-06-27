TÜSİAD heyetinden İngiltere ziyareti
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İngiltere ve Türkiye arasında ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Londra'da bir dizi temasta bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:33
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin
başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, İngiltere
ve Türkiye
arasında ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Londra
'da bir dizi temasta bulundu.
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