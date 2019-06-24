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TÜSİAD: İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz

1 saat önce

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.

TÜSİAD: İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz, System.String[]
Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı.
TÜSİAD7dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucu ülkemize hayırlı olsun. Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı; adayları tebrik ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu kutluyoruz.
"Tarihsel ve kültürel mirasının yanı sıra ekonomik ve sosyal birikimi ile Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un başarısı Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye ekonomisinin üçte birini temsil eden İstanbul'un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. Bu işbirliği ve uyumun ülkemizin kalkınması için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.
"Seçim döneminde sık sık gündeme geldiği üzere, saydam, yenilikçi ve demokratik bir belediye yönetiminin ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni dönemde iş dünyası da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir."


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:57 Kaynak: DHA
, türkiye, istanbul, ekrem imamoğlu, Ekonomi
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