Tüsiad'ın 49. Genel Kurul Toplantısı 20 Şubat'ta Yapılacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) 49. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek.



TÜSİAD'ın açıklamasına göre, Four Seasons Hotel Bosphorus'ta düzenlenecek toplantının açılış konuşmaları TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik tarafından yapılacak.



Genel kurul gündemi kapsamında TÜSİAD'ın yeni Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleşecek.





Toplantıda ayrıca derneğin kurucu kuşağının temsilcileri Osman Boyner, Nihat Gökyiğit, Demir Karamancı ve Selçuk Yaşar'a TÜSİAD'a katkıları için teşekkür töreni düzenlenecek.

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