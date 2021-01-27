TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika

TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı

27.01.2021 10:41
TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim, "Durmadan koşacak ve dünya ile rekabet edeceksek aramızdaki mesafeyi dijital ile kapatmak en iyi seçeneğimiz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Serkan Sevim, "Durmadan koşacak ve dünya ile rekabet edeceksek aramızdaki mesafeyi dijital ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. Anadolu'da ve çeşitli ülkelerde yaşayan bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı Türkiye'nin gelişim sürecine dahil etmeliyiz." dedi.

Sevim, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bugünlerde dijitalleşme ile dünya ekonomilerinin kökten dönüşüm sürecine tanıklık edildiğini söyledi.

Dijitalleşmenin aslında internetin bulunması ile başlamış bir dönüşüm olduğunu anımsatan Sevim, "1990'ların başında internetin dünyada ilk defa ticarette kullanılması fikriyle beraber eBay ve Amazon gibi firmaların ticaret amaçlı web siteleriyle ortaya çıkması ile gelişen bir süreç... Bugün geldiğimiz noktada dijitalleşmenin dokunduğu her sektörün inanılmaz bir dönüşüme uğradığını görüyoruz. Sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime sektör fark etmeksizin dönüşüm büyük bir ivme kazandı." diye konuştu.

İnternet ile yeni sektörlerin doğmasının, şirketlerin iş modellerinin ve üretim süreçlerinin dijitalleşmesinin uzun zamandır devam ettiğini aktaran Sevim, salgın dönemiyle aslında hayatın çok hızlı bir şekilde ileri sarıldığını dile getirdi. Sevim, bugün artık tüm dünyanın farkında olduğu gibi başka bir oyunda olunduğunu, oyunun kurallarının değil, kendisinin değiştiğini söyledi.

Kovid-19'un yaşattığı zorlukların yanı sıra pek çok şeyin ne kadar kolay yapılabileceğini de gösterdiğini vurgulayan Sevim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kovid öncesi dönemde de dijitali konuştuğumuz pek çok konferanslar, toplantılar yaptık. Bu toplantıları yaparken dahi çoğumuz trafikte saatler harcayarak orada fiziken bulunmamız gerektiğine kendimizi şartlamıştık. Anadolu'nun diğer şehirlerinden katılım yok denecek kadar azdı. Dijitalleşmeyi konuştuğumuz toplantılarda bile dijital teknolojilerin imkanlarından faydalanmayı pek de düşünmedik. Bu bile aslında dijitale bakışımızın noksanlığını gösteren önemli bir örnek.

Durmadan koşacak ve dünya ile rekabet edeceksek aramızdaki mesafeyi dijital ile kapatmak en iyi seçeneğimiz. Anadolu'da ve çeşitli ülkelerde yaşayan bilim insanlarımızı, akademisyenlerimizi, girişimcilerimizi ve çalışanlarımızı Türkiye'nin gelişim sürecine dahil etmeliyiz. Yine bu dönemde Güney Kore ve Çin, teknoloji geliştirilmesinde önemli bir atılım içerisinde. Bu gelişme devam ederse gelişmiş ülkelerin teknolojiyi, gelişmekte olan ülkelerin de ürünleri ürettiği uluslararası iş bölümünde köklü dönüşümler yaşanacak. Bu sebepledir ki gelişmiş ülkeler yazılım, sosyal medya ve bulut teknoloji şirketlerini global anlamda konumlamaya çalışırken, gelişmekte olan ülkeler ise girişimcilerini ve teknoloji sektörlerini geliştirip bilişim ithalatlarını sınırlamaya çalışıyor."

Sevim, teknolojilerin Türkiye'de üretilmesinin gerek sanayinin gelişmesi gerek ekonominin küresel rekabetçiliği ve gerek gençlerin istihdamı açısından kritik olduğunu belirterek, gençlerin ve girişimcilerin meraklı, sorgulayan ve daha iyi eğitilmiş şekilde iş dünyasına katılmasını arzuladığını ifade etti.

"Bölgesel bir ekosistem olarak hep beraber fayda üretmek zorundayız"

Serkan Sevim, dijitalleşmenin sadece ekonomik değil, sosyal boyutuyla da önemli noktalara dokunduğunu aktararak, "e-ticaretin yarattığı paradigma değişimi platform ekonomisi ile bireysel üreticiden KOBİ'ye ve büyük perakendecilere kadar pek çok firmaya ve girişimciye pazarlarını geliştirme imkanı sunuyor. Anadolu'daki kadın girişimciler ve mikro ihracat peşinde olanlar için önemli fırsatlar sağlıyor. Önümüzdeki dönemde insanların ihtiyaçlarını uçtan uca ve en basit haliyle karşılayacak olan mobil teknolojiler, bulut altyapılar, yapay zeka çözümleri ve nesnelerin interneti yatırımları önemli hale gelecek." diye konuştu.

Yazılım sektöründeki şirketlerin ihracat odaklı olarak yerli ve global vizyonu ile çalışmasını ve bu vizyonu gençlere kazandırmayı çok önemli gördüklerini ifade eden Sevim, global vizyonu olan, iyi İngilizce konuşan ve çevik yöntemler ile çalışan daha çok girişimciye, yazılımcıya, veri bilimciye, sistemciye ve ürün yöneticisine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Sevim, gelecek 10 yıl içinde Türkiye ve bulunduğu bölge için çok önemli fırsatlar olduğunu vurgulayarak, "Avrupa, bu dönemde iki ana konu olarak Yeşil Mutabakat ve dijital konusuna yatırım yapacak. Biz de birlik içinde bölgesel bir ekosistem olarak hep beraber fayda üretmek zorundayız. Umut ediyoruz ki bugün konuşacaklarımız yol haritamıza katkı sağlayacak." dedi.

Serkan Sevim, Türkiye, eBay, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 438 liradan işlem görüyor Sosyal medyada akılalmaz tuzak: Her sorunu çözdüklerini iddia edip büyü kargoluyorlar Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Biden'dan "Putin'le ne konuştunuz?" diye soran muhabire esprili yanıt: Seni konuştuk, iyi dileklerini iletti Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi Hakkında yakalama kararı çıkartılan Youtuber Fariz, gözaltına alınma anını da şova çevirdi İngiliz model Daisy Lowe'dan taciz itirafı: Fotoğrafçım beni yatak odasına götürüp cinsel organını gösterdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi
Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı Galatasaray sağ bek DeAndre Yedlin ile anlaşma sağladı         
10:57
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jozef Venglos hayatını kaybetti         
10:27
Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı         
10:09
Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı Her şey bir anda olup bitti! Bursa'daki şiddetli fırtına kameralara anbean yansıdı         
09:57
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak önce transfer iptal etti, sonra da görevini bıraktı         
09:51
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor Arazi çalışmaları sonucunda keşfedilen Tel Işkını, dünyada sadece Adıyaman'da yetişiyor         
09:09
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti Almanya'da 94,8 milyon euroluk büyük ikramiye Türk vatandaşına isabet etti         
23:48
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti         
20:15
Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı Kocasına kızan Hanife, sosyal medyadan dekolteli pozunu paylaştı         
15:43
Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu Perili bir evde yaşadığını düşünen adam, duvarların arasında gizli kasa buldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 11:11:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei