TÜSİAD'ın Dijital Türkiye Konferansı

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, "Salgın döneminde Sanayi 4.0, konuştuğumuz seviyeden zorunluluk ve gerçeklik seviyesine yükseldi. Ekosistemler ve platformlar, önümüzdeki dönemde gittikçe artacak." dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı kapsamında "Post-Kovid Dünyada Sanayi, Teknoloji ve İş Yapma Kültürü" paneli yapıldı.

Panelde konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gelis, hayat kalitesinin artırılması için teknolojinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kültürler değişirken, değerlerin kalmasının çok önemli olduğuna işaret eden Gelis, şunları kaydetti:

"'Post-Kovid Dünyada Sanayi, Teknoloji ve İş Yapma Kültürü' dediğiniz zaman sorumluluk, zorunluluk, teknolojinin faydaları, birlik, beraberlik aklıma geliyor. Birlik, beraberlik çok önemli. Ancak birlik beraberlik olduğu zaman daha ahenkli bir ekosisteme ulaşabiliriz. Burada yeni yeni platformlar kurmamız gerekiyor. Ekosistemde sağlıklı yaşamak için, yaşamak ve yaşatmak gerekir. Bunun için de sağlam platformlar kurulmalı. Kovid-19 döneminde bir konuyu hiç konuşmuyoruz. Kovid-19 döneminde sırf bir yıla baktığımız zaman, İstanbul gibi büyükşehirlerdeki hava kirliliği yüzde 45 düştü. Bu çok önemli bir mesaj. Kovid-19'un çevre konusunda faydasını gördük. Bundan sonra buna nasıl devam edeceğimiz önemli."

"Zorunluluk buluşun anasıdır" sözünü anımsatan Gelis, salgın döneminde bunun açılımlarının görüldüğünü söyledi. Gelis, "Salgın döneminde Sanayi 4.0, konuştuğumuz seviyeden zorunluluk ve gerçeklik seviyesine yükseldi. 2020 yılında sanayide uzaktan bakım, devre alma teknolojilerini kullanarak verilen hizmet yüzde 45 arttı. Çevreye, sağlığa pozitif etkileri oldu. Buna devam etmemiz lazım. Ekosistemler ve platformlar, önümüzdeki dönemde gittikçe artacak." ifadelerini kullandı.

"Hiyerarşi yaratıcılığı köreltir"

Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young da 2020'nin, çok ilginç bir yıl olduğunu ifade ederek, iş dünyası için dönüm noktası olacak kadar yeniliklerin öğrenildiğine işaret etti.

Young, mevcudun ve önümüzdeki 5 yılın nasıl yönetileceği konusunda iş dünyasının daha da bilinçlendiğini, bu dönemde değişimin çok hızlı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geri dönüp baktığımız zaman genel olarak ekonominin küçülmesinden bahsediyoruz ama ekonomi gerçek anlamda bir bütün olarak o kadar küçülmedi, sektörden sektöre kaymalar oldu. Evden çalıştığımız için ve birçok kapanma olduğu için özellikle hizmet ve ikram sektöründeki daralmalar daha çok tüketim sektörüne kaydı.

İnsanlar hayat kalitesini artırmak için diğer sektörlere yatırım yaptı. Sermaye, bir sektörden diğer sektöre kaydı. O öngörülemeyen, ekstra talep olan sektörler bu talebi karşılayamasaydı sıkıntı orada olurdu. Fakat Türkiye bunu çok iyi yaptı. e-ticaret çok başarılıydı, eve hizmet konusunda iyi bir altyapımız vardı. Bunların hepsini hem öğrendik hem de üstünden gelmeyi başardık."

Uzaktan çalışma modelinin oturmaya başladığını ve bunun çok sayıda avantajı bulunduğunu aktaran Young, işin içine esnekliğin girdiğini söyledi.

Young, şirketlerde hiyerarşinin azaldığını, bu konunun çok güzel ilerlediğini belirterek, "Uzaktan çalışma, iş dünyamızdaki dijitalleşme artık çok ciddi şekilde hayatımızda. Bu gelecekte artan şekilde devam edecek. Birçok şirket, bunu standart iş kültürü haline getirmek için çalışmalarını yapıyor. Şirketler, artık sadece kağıt üzerinde çevik ve esnek değil. Önümüzdeki 5 sene içinde olması gerekenlere bakarsak hiyerarşiyi yok etmemiz gerek, hiyerarşi yaratıcılığı köreltir. Endüstri 4.0 uyumlu işletmeye sahip olmalıyız, bunun dönüşümünü yapmalıyız." şeklinde konuştu.

"2 yıla bedel bir dijital dönüşümü 2 aya sığdırmamız inanılmaz"

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ise dijitalleşmenin, bir yandan Türkiye'de ekonomik ve sosyal kalkınmanın anahtarı bir yandan da şirketlerin pazardaki varlığı ve konumu açısından sürdürülebilirliğin garantisi olacağını söyledi.

Bu dönemde dijital dönüşüme yatırım yapan, en yeni teknolojilerle çalışanlarını, müşterilerini, süreçlerini ve ürünlerini dönüştüren şirketlerin, 10 sene sonrasının ekonomisini inşa edeceklerini belirten Özbilgin, şunları kaydetti:

"İşte tam bu noktada Microsoft olarak misyonumuz, gezegendeki tüm insanlara ve organizasyonlara daha fazlasını başarabilmeleri için güç katmak. Bunun için bence yaratılması gereken iklim; Microsoft'un temel değerlerinden olan inovasyonun yeşereceği, artacağı, yaygınlaşacağı bir ortam... İnovasyonun belirli bir kesimin değil, tüm bireylerin ve tüm toplumların hayatını kolaylaştıracak çözümler sunabilen, kapsayıcı bir kavram olarak algılanması gerektiğine inanıyoruz.

Dijitalleşmeyi sadece uzaktan çalışmak olarak değil, çok daha büyük bir ekosistem olarak değerlendirmek önemli. Son dönemde yaşadığımız gelişmeler bu açıdan da umut verici. Pandemi döneminde daha önce eşine rastlanmamış bir dijitalleşmeye tanık olduk. 2 yıla bedel bir dijital dönüşümü 2 aya sığdırmamız inanılmaz."

Özbilgin, Türk şirketlerinin, dijitalleşme yolculuğunda değişime adaptasyon hızları ve çeviklikleriyle bu zor dönemde ülkeyi birçok alanda ileriye taşıma kapasitesine fazlasıyla sahip olduklarını gösterdiklerini söyledi.

5G teknolojisi ve hiper ölçek bulut teknolojilerinin inovasyonda kritik olacağı öngörüsünü paylaşan Özbilgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, müthiş bir potansiyele sahip. İçerisinde bulunduğumuz dönemin hızlı seyri yeni zorlukları beraberinde getirirken, güvenlik ve gizlilikten taviz vermeden yüksek performanslı ürün ve hizmetler geliştirmek de aynı paralelde önem kazanıyor. Bu kapsamda en basit anlamda güncel yazılımları kullanmak kadar, kompleks siber saldırılara karşı en yeni ve kapsamlı teknolojilere yatırım yapmanın, güven, gizlilik, şeffaflık, çeşitlilik ve kapsayıcılık değerlerinden ödün vermeyen teknoloji şirketleriyle çalışmanın da önemli olduğuna inanıyorum."