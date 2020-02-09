TÜSİAD'ın genç girişimcileri Yeditepe Üniversitesi'nde kampa giriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜSİAD'ın genç girişimcileri Yeditepe Üniversitesi'nde kampa giriyor - Son Dakika

TÜSİAD'ın genç girişimcileri Yeditepe Üniversitesi'nde kampa giriyor

6 saat önce

Yeditepe Üniversitesi, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'na katılmaya hak kazanan girişimci gençleri, üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenecek Girişimcilik Kampı'nda ağırlayacak.

TÜSİAD'ın genç girişimcileri Yeditepe Üniversitesi'nde kampa giriyor, System.String[]

Yeditepe Üniversitesi, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı'na katılmaya hak kazanan girişimci gençleri, üniversitenin Ataşehir'deki 26 Ağustos Yerleşimi'nde düzenlenecek Girişimcilik Kampı'nda ağırlayacak. 11-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek kampa, 20 farklı şehir ve 43 üniversiteden 107 girişimci genç katılacak.

Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programı olan "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!", bu yıl Türkiye'nin 183 üniversitesinden başvuru alırken Girişimcilik Kampı'na 20 farklı şehir ve 43 üniversiteden 107 girişimci genç katılmaya hak kazandı. İkişer-üçer kişilik 36 ekibi oluşturan 107 genç, Yeditepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampa katılarak girişimcilik üzerine kapsamlı bir eğitim alacak. Üniversitede buluşacak ekiplerden 17 tanesi fikir, 19 tanesi ise prototip aşamasında. Sektörel olarak incelendiğinde ise 16 proje ile sağlık alanı öne çıkıyor.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ BU KAMPTA

Girişimcilik kültürünü tüm Türkiye'de yayan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!, sürdürülebilirlik bakış açısıyla, sosyal ve çevresel problemleri birer iş fırsatına çevirebilen girişimci liderler yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu sene 40'ın üstünde konuşmacı ve 100'ün üzerinde mentorun katılımı ile gerçekleşecek kampta genç girişimcileri şu fırsatlar bekliyor:

"Temel girişimcilik eğitimi: Fikir ve ihtiyaç doğrulamadan fizibiliteye, değer önerisinden iş modeli kanvasına girişimcilik ile ilgili temel konular üzerine eğitim alacaklar.

Atölyeler: Düzenlenecek atölyelerle projelerini girişimcilik ekosisteminden önemli isimlerin mentorluğunda geliştirme imkanına sahip olacaklar.

Yatırımcı sunumuna yönelik eğitim: Pazara giriş stratejileri, yatırımcı sohbetleri ve vaka paylaşımları gibi eğitim içeriklerinin yanı sıra hikayeleştirme ve sunum teknikleri konusunda çalışarak yatırımcı sunumlarını hazırlayacaklar.

TÜSİAD üyeleri ile iş geliştirme fırsatı: Kampın son günü yapacakları proje sunumları ile 2,5 ay boyunca 12 TÜSİAD üyesinden birinin rehberliğinde iş fikirlerini geliştirme fırsatı yakalamak için çalışacaklar."


Yeditepe Üniversitesi, Ataşehir, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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