Son Dakika Haberleri: TÜSİAD’ın projesi ilk yılında teknoloji ihracatçısı çıkardı

TÜSİAD’ın projesi ilk yılında teknoloji ihracatçısı çıkardı

56 dakika önce

TÜSİAD'ın SD2 projesi ilk yılından yerli teknoloji şirketlerinin global pazarlara açılmasının yolunu açtı.

TÜSİAD’ın projesi ilk yılında teknoloji ihracatçısı çıkardı, System.String[]
TÜSİAD'ın SD2 projesi ilk yılından yerli teknoloji şirketlerinin global pazarlara açılmasının yolunu açtı. Perihan İnci; "Yerli teknoloji firmalarımızda büyük potansiyel olduğunu gördük." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:02 

Fi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer AB'den Mastercard'a 570 Milyon Euro Para Cezası

Rusya'nın Dış Borcu Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Dalarak Ortalığı Tahrip Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 06:58:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜSİAD’ın projesi ilk yılında teknoloji ihracatçısı çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]