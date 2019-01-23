TÜSİAD’ın projesi ilk yılında teknoloji ihracatçısı çıkardı
56 dakika önce
TÜSİAD'ın SD2 projesi ilk yılından yerli teknoloji şirketlerinin global pazarlara açılmasının yolunu açtı.
TÜSİAD'ın SD2 projesi ilk yılından yerli teknoloji şirketlerinin global pazarlara açılmasının yolunu açtı. Perihan İnci; "Yerli teknoloji firmalarımızda büyük potansiyel olduğunu gördük." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:02
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