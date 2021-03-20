TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi çarpık zihniyeti cesaretlendirir - Son Dakika

TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi çarpık zihniyeti cesaretlendirir

20.03.2021 17:43
TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi çarpık zihniyeti cesaretlendirir, System.String[]

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan "İstanbul Sözleşmesi"nin feshedilmesinin, "kadına yönelik her türlü şiddeti besleyen çarpık zihniyeti...

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), tam adı "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan "İstanbul Sözleşmesi"nin feshedilmesinin, "kadına yönelik her türlü şiddeti besleyen çarpık zihniyeti cesaretlendireceği" uyarısı yaptı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamada, "Devletin şiddete karşı sürdürdüğü mücadelesini ise kolaylaştırmadığı gibi telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurur. Kadına yönelik her erkek şiddeti vakası, İstanbul Sözleşmesi'nin eksikliğini vicdanlara hatırlatacaktır. 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi, şiddetle mücadelenin en önemli dayanaklarıdır" denildi.

Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi tartışmaları gündeme geldiğinde, toplumun pek çok farklı kesiminin Sözleşme'ye sahip çıktığı ve siyaset alanında da ortak vicdan harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, "Zira; hangi görüşe bağlı olursa olsun, tüm siyasi partilerin ve toplum kesimlerinin şiddete karşı birleşmesi insani bir sorumluluktur" denildi ve şu konuların altı çizildi: "İstanbul Sözleşmesi, yapılan karalama ve çarpıtmaların aksine, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadele için, kim olursa olsun şiddet mağdurunu korumak için vardır. İnsan haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi, siyaset alanının mücadelelerine konu edilmemelidir."Unutulmamalıdır ki; kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. İstanbul Sözleşmesi aynı zamanda dayanağını insan haklarından alan uluslararası bir taahhüttür. Üzülerek görmekteyiz ki bugün alınan karar, uluslararası kamuoyu nezdinde de ülkemizin insan hakları açısından itibarını zedelemektedir."Çağrımız; kadına yönelik şiddeti sonlandırma yolunda atılmış hiçbir adımdan taviz verilmemesidir.

"İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının geniş kamuoyu vicdanına kulak verilerek yeniden değerlendirilmesi, şiddetle mücadelede sıfır tolerans anlayışının en büyük göstergesi olacaktır."


İstanbul sözleşmesi, Avrupa Konseyi, Siyaset, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD: İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi çarpık zihniyeti cesaretlendirir - Son Dakika Ekonomi


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