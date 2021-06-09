Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, veri koruması ve yönetimine ilişkin küresel ölçekte tartışmaların sürdüğüne dikkat çekerek, "Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi" dedi.

TÜSİAD Kişisel Verilerin Korunması Konferansı, "Doğru Veri Yönetimi ile İşinizi Geleceğe Taşıyın" teması ile gerçekleşti.