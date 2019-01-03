Son Dakika Haberleri: TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Rehberini Tanıtacak!

TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Rehberini Tanıtacak!

1 saat önce

"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberinde Türkiye'de ve dünyada kurumlarda girişimcilik alanındaki iyi uygulamalara yer veriliyor.

TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Rehberini Tanıtacak!, System.String[]

Rehber kapsamında TÜSİAD üye şirketlerinin katılımı ile yapılan anketin sonuçları ise Türkiye'de kurumlarda girişimciliğe ve inovasyona dair farkındalık seviyesini ortaya koyuyor.

TÜSİAD'ın Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu bünyesinde Accenture ve Özyeğin Üniversitesi'nin iş birliğinde hazırlanan "Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi 10 Ocak Perşembe günü 09.30 - 13.00 saatleri arasında ING Bank Genel Müdürlüğü'nde tanıtılacak.

Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak. Rehber, Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin ve Accenture Dijital Türkiye Ülke Direktörü Erdal Güner tarafından sunulacak. Sunumun ardından TÜSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay'ın moderatörlüğünde "Kurumlarımızı Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?" konulu bir panel düzenlenecek.

Rehber Türkiye'de Kurumiçi Girişimciliğin Geliştirilmesine Yönelik Öneriler İçeriyor

"Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü" rehberi iş dünyasının inovasyon kültür ve becerisini güçlendirmek, girişimcilik konusunda farkındalığı geliştirmek ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlandı. Rehberde girişimcilik ve kurumlarda girişimciliğin genel tanımları yapılıyor, kurumlarda girişimcilik programları üzerinden uygulamaya yönelik adımlar öneriliyor, Türkiye'de ve dünyada kurumlarda girişimcilik alanındaki iyi uygulamalara yer veriliyor. Rehber kapsamında TÜSİAD üye şirketlerinin katılımı ile yapılan anketin sonuçları ile Türkiye'de kurumlarda girişimciliğe ve inovasyona dair farkındalık seviyesi ortaya konuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:33 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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