TÜSİAD / Özilhan: Bu büyüme istihdam yaratmıyor

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) verilerine göre "gayet iyi" büydüğüne işaret ederek, "Türkiye pandemi karşısında izlenen parasal genişleme ve kredi genişlemesi sayesinde 2020'de ve bu senenin ilk çeyreğinde iyi bir büyüme performansı gösterdi. Ama bu büyüme istihdam yaratmıyor" dedi.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısının açılışında konuşan Özilhan, yaygın aşılamada mesafe kat etmiş ülkelerde normal yaşama dönüşün başladığına, Türkiye'de de kısıtlamalar ve kapanmaların kaldırıldığına işaret ederek, "Bu hepimize çok iyi geldi. Çünkü pandemi koşulları moralimizi bozmuştu. Daha umutsuz, daha endişeli, daha kaygılı olmuştuk. Fakat veriler bu depresif ruh halinin sadece pandemi yüzünden olmadığını ortaya koyuyor" dedi ve ekledi: