TÜSİAD / Özilhan: Özgürlükler ve laiklik birlik ve beraberliğimizin çimentosu

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, "Demokratik özgürlükler ve laikliği, bizi bir arada tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan çimento olarak görüyoruz" dedi.

TÜSİAD olağan Genel Kurul toplantısının açılışında konuşan Özilhan, "hukuk düzeni"ni, " en ufak bir şüpheye bile yer olmaması gereken bir alan" diye tanımladı ve ekledi: