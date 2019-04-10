Son Dakika Haberleri: TÜSİAD: Reform Gündemine Odaklanmak Önceliğimiz

TÜSİAD: Reform Gündemine Odaklanmak Önceliğimiz

39 dakika önce

TÜSİAD, "Bugün açıklanmış olan yeni ekonomik reform paketinin ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olmasını diliyoruz.

TÜSİAD: Reform Gündemine Odaklanmak Önceliğimiz, System.String[]
TÜSİAD, "Bugün açıklanmış olan yeni ekonomik reform paketinin ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:24 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 20:03:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜSİAD: Reform Gündemine Odaklanmak Önceliğimiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]