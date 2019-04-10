TÜSİAD: Reform Gündemine Odaklanmak Önceliğimiz
39 dakika önce
TÜSİAD, "Bugün açıklanmış olan yeni ekonomik reform paketinin ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olmasını diliyoruz.
TÜSİAD, "Bugün açıklanmış olan yeni ekonomik reform paketinin ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri ve küresel rekabet gücü açısından olumlu sonuçlara vesile olmasını diliyoruz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:24
Bakan Albayrak Merakla Beklenen Reform Paketi'ni Açıkladı
Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi
Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir
Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz!