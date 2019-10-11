TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri yapıldı

Üretimin dijitalleşmesi başlıklı toplantının açılışında konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, Sanayide dijital dönüşüm olgusu, üretimde verimlilik, maliyetlerde kontrol ve hız kazandıracak çeşitli teknolojilerle hayat standardımızı yükseltecek üretken büyüme anlamına geldiğini söyledi. Sivri, bu anlayışla, bugün sanayinin dijital dönüşümünün tedarik zincirinin tüm aşamalarına entegre edilmesi için nelere gereksinim duyulduğunun ve etkilerinin tartışılması gerektiğini anlattı. Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin rekabet gücünün korunması ile artırılmasını öncelikli konularımız arasında gördüklerin vurgulayan Başkan Sivri, "Yeni üretim teknikleri ve bu tekniklerin değer zincirinde tetikleyeceği dönüşüm, ülkemizin üretim döngüsünü yüksek katma değere evirme potansiyelini barındırıyor. Bu doğrultuda Türkiye için dijital dönüşümün öncü ekonomileri arasında yer almak kaçınılmaz bir önemdedir. Zira, inovasyon ile icat ettiğiniz yeni buluşların, patentlerin bir yandan da arkasına güçlü bir sanayi altyapısını alarak üretime dönüşmesi, ekonomik sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Dünyada yer edinmiş, kabul görmüş, ekonomik katkısı arttırılmış, patent ve inovasyonlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

Akıllı fabrika yazılımları daha fazla üretilmeli

Teknoparkların, AR-GEve Tasarım Merkezlerinin de bu kapsamda sanayi-üniversite iş birliğinin önemli modelleri olarak dijital dönüşümde kilit rolleri olması gerektiğine inandığını belirten Sivri, "Teknoparkların bünyesinde özel sektör temsilcilerinin muhakkak yer alması gerekiyor. Sektörel paydaşlar, sivil toplum kuruluşları ve kamunun ortak hareket etmesiyle kapsayıcı bir modeli yaratmalıyız" dedi.

Dijital dönüşüm farklılaşmak için yapılmalı

TÜSİAD Sanayide Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı Oğuzhan Öztürk ise yaptığı konuşmada, dijital teknolojilerin büyük bir hızla gelişip değiştiğini vurguladı. Öztürk, "Dijital dönüşüme ayak uydurabilmek için tüm aktörlerin sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi oluşturma konusunda kolları sıvaması gerekiyor. Bu anlayışla, değer zincirinin bütününü hedef alan topyekun ve sağlıklı bir dönüşümü mümkün kılacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde dijital dönüşüm alanındaki çalışmalara katkıyı bir misyon olarak görüyor ve her geçen gün daha ileriye taşıma hedefiyle hareket ediyoruz. Bu anlayışla, değer zincirinin bütününü hedef alan topyekun ve sağlıklı bir dönüşümü mümkün kılacak çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Öztürk, bunların yanında dijital dönüşüm sürecinde yetkin iş gücüne erişim zorluğu olduğunu belirterek, ücretlerin ve lisans maliyetlerinin yükseldiğini kaydetti. Öztürk, "Dijital dönüşümü maliyet içinse yapmayın diyoruz, müşteriye değer veriyorsanız piyasada nasıl farklılaşabilirim diyorsanız yapın diyoruz" ifadelerini kullandı.

İyi uygulama örnekleri ortaya konulmalı

TÜSİAD SD2 Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise sanayide dijital dönüşüm temalı ilk kapsamlı programın amaçlarının teknoloji kullanıcı ve tedarikçi ekosistemin güçlendirilmesi ve teknoloji kullanıcısının ihtiyacına çözüm bulunması olduğunu söyledi. Ayrıca KOBİ'lerin teknoloji üretiminin desteklenmesi ve yereldeki teknoloji tedarikçi ağı ve yetkinliğinin tanıtılmasının yanı sıra iyi uygulama örneklerinin de ortaya konmasının da amaçları arasında yer aldığını söyledi.

Lojistik dijitalleşti

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nurgül Şahin ise yaptığı konuşmada 300 kişi ile başladıkları üretim yolculuğunda 4 bin kişiye ulaştıklarını belirtti. İhracatta önemli rakamlara ulaştıklarını açıklayan Şahin, Üretim becerileri teknik bilgi, inovasyon alanlarında da gurubumuzun önemli bir kaynağa sahip olduğunu düşündüklerini söyledi.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Arif Kaya da dijital dönüşüme 2015 yılında başladıklarını ve tüm lojistik üretim süreçlerini dijital platforma taşıdıklarını söyledi. Ardından da otomasyon ve yapay zeka uygulamalarının geldiğini açıklayan Kaya, "Dijital platformda elde ettiğimiz çok değerli bilgileri sadece bünyemizde tutmadık. Bünyemizde bulunan danışmanlık grubuyla Hugo Boss'a üretim yapan tüm diğer şirketlere şimdiye kadar bu çok değerli bilgi ve tecrübelerimizi aktardık ve bundan sonrada aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Toplantıda ayrıca Vestel Dijital Dönüşüm Müdürü Emre Mestandoğan, EST Enerji İş Geliştirme Müdürü Doç. Dr. Aysın Yeltekin, Arçelik Akıllı Üretim Sistemleri ve Robotik Yöneticisi Ömer Faruk Özer, MET İleri Teknoloji Sistemleri Genel Müdürü Murat Merdin, Maxion İnci Jant Sanayi Fabrika Müdürü Ali Altınkaya, Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kurtlar, Gürmen Grup Üretim Direktörü Metin Baran Saltık, Hugo Boss Solutions Yöneticisi Döndü Ünal Haktar sunumlarını gerçekleştird