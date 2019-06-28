Son Dakika Haberleri: TÜSİAD SD2 programına katıldı
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TÜSİAD SD2 programına katıldı

4 dakika önce

Ağaç bazlı panel sektörünün yarım asırlık lideri Kastamonu Entegre, teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini bir araya getiren "TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm" programına katıldı.

TÜSİAD SD2 programına katıldı, System.String[]

Dijitalleşme alanında öncü çalışmalar yürüten şirket, teknoloji tedarikçileri ile ortak projelere imza atmaya hazırlanıyor.

Kastamonu Entegre, sanayide dijital dönüşüm sürecinin güçlendirilmesi ve teknoloji tedarikçisi ekosisteminin desteklenmesi hedefiyle gerçekleştirilen "TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm" programına katılan 18 firma arasında yer aldı. Yaptığı yatırımlarla hammadde tedarikinden lojistiğe, üretimden satış sonrasına kadar tüm süreçlerini dijitalleştiren şirket, program kapsamında teknoloji tedarikçisi firmalar ile buluşarak, geliştirdiği projelere uygun çözüm ortaklarını belirlemeye hazırlanıyor. Son dönemde dijitalleşme ve Endüstri 4.0 alanlarına yönelik yatırımlara hız kazandırdıklarının altını çizen Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, sanayinin dijital dönüşümünün ancak sürdürülebilir bir ekosistemle ve tüm paydaşların aktif rol oynamasıyla mümkün olabileceğini belirterek, bu tür iş birliklerine her zaman açık olduklarını belirtti. Ağaç bazlı panel sektöründe "TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm" (TÜSİAD SD2) programına katılan tek şirket olduklarını vurgulayan Yıldız, dijital teknolojilerin yalnızca üretimi değil, tedarikten, lojistiğe, satıştan planlamaya tüm iş süreçlerini değiştirdiğini sözlerine ekleyerek şu açıklamalarda bulundu;

"Dijitalleşme alanındaki çalışmalarımızı çok yönlü sürdürüyoruz. Örneğin Türkiye'de sektörün ilk mobil uygulaması olan IDS 3D - Interior Design Studio ile 400'ü aşkın ürün ve dekoru dijital platforma aktardık. Amacımız, karar verme süreçlerinde kullanıcılara istedikleri her an, her yerde yardımcı olacak imkânları ücretsiz sunmak. Müşteri taleplerini maksimum seviyede karşılamak ve maliyetleri optimize etmek için geliştirdiğimiz KEOPS programı ise lojistik ve sevkiyat, üretim, satın alma, pazarlama, operasyon ve hizmet sunumu, sipariş ve talepleri karşılama konularında daha planlı, etkin ve sürdürülebilir bir sürecin oluşmasını sağlıyor. Öte yandan, yeni sipariş sistemimiz KEP ile müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, hizmet kalitemizi iyileştirmeyi amaçlıyoruz."

"Sektörümüzde dijital dönüşümün öncülüğünü üstleniyoruz"

Kastamonu Entegre, Endüstri 4.0'a yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; verilerin toplanması, büyük verilerin işlenmesi ve karar destek mekanizmaların oluşturulması alanlarında, süreçleri dijitalleştiren projeleri uygulamaya alıyor. Bu projelerle makine ve üretim hattı verimliliğini maksimize etmeyi hedefleyen şirket, tesisler içerisinde yer alan ekranlarda, hatla ve üretimle ilgili her türlü bilginin tek bir merkezde toplanmasını, yönetilmesini ve düzenli olarak raporlanmasını sağlıyor.

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
Dönüşüm, Kastamonu Entegre, Güncel
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