Son Dakika Haberleri: TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20 Zirvesi'ne katılacak

TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20 Zirvesi'ne katılacak

43 dakika önce

Bu yıl B20 tarafından G20'ye sunulacak politika öneri belgelerinde, TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri yer alıyor.

TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20 Zirvesi'ne katılacak, System.String[]
Bu yıl B20 tarafından G20'ye sunulacak politika öneri belgelerinde, TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:25 

Ekonomi
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