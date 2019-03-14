TÜSİAD, Tokyo'da düzenlenecek B20 Zirvesi'ne katılacak
43 dakika önce
Bu yıl B20 tarafından G20'ye sunulacak politika öneri belgelerinde, TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri yer alıyor.
Bu yıl B20 tarafından G20'ye sunulacak politika öneri belgelerinde, TÜSİAD üyesi şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlayan iş temelli somut inovasyon örnekleri yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:25
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