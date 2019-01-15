Tüsiad Türkiye - Almanya İş Dünyası Ortaklığı İçin Berlin'de

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Almanya Ağı, Türkiye- Almanya iş dünyası ortaklığını derinleştirmek amacıyla Berlin'i ziyaret ediyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Almanya Ağı, Türkiye- Almanya iş dünyası ortaklığını derinleştirmek amacıyla Berlin'i ziyaret ediyor.



TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri Bahadır Balkır'ın da katılımlarıyla Almanya Ağı Başkanı ve Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Gelis başkanlığında bir heyet, 15-16 Ocak 2019 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de görüşmeler yapıyor.



Türk ve Alman şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin de katılacağı toplantılarda, Türkiye-AB ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, sanayinin dijital dönüşümü, yenilenebilir enerji, Türkiye ve Alman özel sektörünün Afrika ve Çin'e yönelik işbirliği gibi konuları ele alınacak.



Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yetkililerin olacağı oturumda, Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) çerçevesinde kurulması öngörülen ve TÜSİAD ile Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) eş başkanlığını yapacağı Sanayi İşbirliği Ortak Çalışma Grubu'nun ön hazırlığı gerçekleştirilecek.



BDI ve TÜSİAD'ın üyesi oldukları merkezi Brüksel'deki BUSINESSEUROPE (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) çerçevesinde Türkiye'nin AB sürecine destek konuları da gündeme gelecek.



Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, CDU Milletvekili ve Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Thomas Bareiß, Bundestag Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı, SPD Milletvekili ve SPD Dış Politika Sözcüsü Dr. Nils Schmid, Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İlişkiler Başkanı Miguel Berger, BVMW (Alman Orta Ölçekli İşletmeler Federasyonu) Başkanı Prof. Dr. Mario Ohoven ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Markus Jerger ile biraraya gelecek.



Görüşmelerde, Türk ekonomisinin istikrarının ve Almanya ile Türkiye arasındaki iş ortaklıklarının daha da artmasının tüm Avrupa ekonomisi için öneminin özellikle vurgulanması planlanıyor.



Berlin Humboldt Üniversitesi'nde Berlin Bosphorus Girişimi'nin desteğiyle düzenlenen "Avrupa'nın Geleceğini Yeniden Düşünmek: Almanya ve Türkiye'de Değişen Siyasi ve Ekonomik Dinamikler" panelinde Simone Kaslowski açılış konuşması yapacak. Üniversiteli gençlerin de katılacağı etkinlikte TÜSİAD Almanya Ağı Başkanı ve Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Gelis de panelist olarak yer alacak. - İstanbul

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