TÜSİAD, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak girişimcilerini arıyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik programı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!"ın 2020 dönemi başvuruları başladı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, programın 2020 dönemi başvuruları, 9 Aralık 2019'a kadar devam edecek. Programa başvurular, bugenclikteisvar.com adresinden yapılabilecek.

Girişimcilik programının yeni dönem tanıtımı, TÜSİAD Yönetim Kurulu ve ekosistem paydaşlarının katıldığı bir etkinlikle gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Çalışma Grubu Başkanı İzel Levi Coşkun yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coşkun, bir iş fikri yarışması olarak başlayan programın Türkiye'nin en kapsamlı erken aşama girişimcilik programına dönüştüğüne işaret ederek, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! sayesinde 2011'den bu yana Türkiye'nin geleceği olan gençlerimize, fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri, birçok farklı paydaşla etkileşim içinde olabilecekleri eşsiz bir platform sunuyor ve onların girişimcilik hayallerine ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri başvurabiliyor

Verilen bilgiye göre, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla düzenlenen programla üniversite öğrencisi girişimci adaylarına eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlanıyor.

Girişimcilik programına 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri, ekipler halinde iş fikirleri ile başvurabiliyor. Programa her ekibin bir iş fikriyle ve her kişinin de bir ekip ile başvurması bekleniyor. Program katılımcıları, bu iş fikirleri üzerinde yapılan değerlendirme sonucu belirleniyor. Değerlendirme sırasında iş fikrinin yaratacağı potansiyel etki başta olmak üzere yenilikçi yaklaşımına ve uygulanabilirliğine bakılıyor.



Programa katılım şartları ise "üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını geçmiş ve 30 yaşından gün almamış olmak, 2-5 kişiden oluşan bir ekip oluşturmak ve fikrin kapsadığı ürün veya hizmetten ticari kazanç elde etmek amacıyla tüzel kişilik kurmamış olmak" şeklinde sıralanıyor.

Binlerce genç, girişimciliğe adım atacak

TÜSİAD, bu yıl yeniden tasarladığı başvuru sistemi ile her başvuru sahibine kendini geliştirmesi için bir fırsat da sunuyor. Sisteme eklenen yönlendirici ve eğitici videolar sayesinde girişimci adaylarının iş fikirlerini geliştirmeleri ve ekip yetkinliklerini artırmaları amaçlanıyor.



Girişimcilik programının 2020 ayağına katılmaya hak kazanan ekipler, ocak ayının ortasında belli olacak. Katılımcılar, öncelikle 11-15 Şubat 2020'de İstanbul'da bir Girişimcilik Kampı'na katılacak.

Kampın son günü iş fikirlerini TÜSİAD üyelerine sunacak olan ekiplerden 12 tanesi, yarı finalist olarak belirlenecek ve birer TÜSİAD üyesiyle birlikte çalışma fırsatı elde edecek. BASF'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen programın bu yılki finali ise 6 Mayıs 2020'de yapılacak.

Toplam 150 bin TL ödül

Sponsorları arasında Fiba Group, Mazars Denge, Allianz Türkiye, Eczacıbaşı Holding ve Gürsan Teknik'in de bulunduğu program kapsamında katılımcılara her yıl girişimcilik kaslarını geliştirecekleri kapsamlı bir kamp deneyimi,

startup ve sektör liderlerinden ilham alma fırsatı,

iş dünyasına ve girişimcilik ekosistemine giden yolda eşsiz bir network, iş fikrini 150'yi aşkın program paydaşına danışarak geliştirme ve hızlandırma imkanı,

TÜSİAD üyeleriyle en az 2 ay birebir çalışma, ilk 3 ekibe toplam 150 bin TL ödül kazanma, yereldeki kuluçka imkanlarından yararlanma,

TÜSİAD Girişimci Kulübü'nün üyesi olarak TÜSİAD ağıyla sürekli etkileşimde olma, etkinliklere davet edilme ve üniversitelerinde girişimcilik elçiliği yapma fırsatları sunuluyor.