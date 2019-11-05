Son Dakika Haberleri: TÜSİAD ve Dostluk Grubu'ndan Türkiye-Çin İş Forumu
Son Dakika Ekonomi TÜSİAD ve Dostluk Grubu'ndan Türkiye-Çin İş Forumu

TÜSİAD ve Dostluk Grubu'ndan Türkiye-Çin İş Forumu

6 saat önce

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Dostluk Grubu iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Çin İş Forumu", İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜSİAD ve Dostluk Grubu'ndan Türkiye-Çin İş Forumu, System.String[]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Dostluk Grubu iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Çin İş Forumu", İstanbul'da gerçekleştirildi.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin finans, teknoloji, sanayi, turizm, havacılık, otomotiv sektörü temsilcilerini buluşturan forum, Shaanxi Eyaleti'nden Türkiye'yi ziyaret eden üst düzey hükümet temsilcileri ve geniş bir iş heyetinin katılımıyla gerçekleşti.

İki ülke arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin ele alındığı forumda, Çin Halk Cumhuriyeti'nden Fuyan Mobile Energy ve EKIA Holding Group ile Türkiye'den Kalli AŞ'nin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti'nden Shaanxi Invest Group ile Türkiye'den Globenuts arasında iş birliği anlaşmaları da imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Kaleağası, "Muazzam teknolojik devrim çağında küresel ekonomide yepyeni bir döneme hızla giriyoruz. Dijital teknolojilerden enerji ve ulaştırma altyapılarına ve turizme her alanda Çin ile Türkiye arasında daha çok ortaklık mümkün. TÜSİAD Çin ağı da bu yönde her iki ülkede seferber olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:54 Kaynak: AA
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