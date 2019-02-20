Son Dakika Haberleri: Tüsiad Yeni Başkanını Seçti

Tüsiad Yeni Başkanını Seçti

14 dakika önce

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.

Tüsiad Yeni Başkanını Seçti, System.String[]
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.

TÜSİAD 49. Genel Kurul toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. TÜSİAD Başkanlığı için Simone Kaslowski tek aday oldu.  Konuşmaların ardından  Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:31 Kaynak: DHA

DHA, Simone Kaslowski, İstanbul, Güncel
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