Tüsiad Yeni Başkanını Seçti
14 dakika önce
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA
- TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski
oldu.
TÜSİAD 49. Genel Kurul toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. TÜSİAD Başkanlığı için Simone Kaslowski tek aday oldu. Konuşmaların ardından Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:31 Kaynak: DHA
Türkiye'nin En Büyük Satışı Olabilir! Sahibinden.com'a 4,8 Milyar Dolarlık Teklif
TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu
Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar
İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü