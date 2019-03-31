Tüsiad: "Yerel Seçimlerin de Geride Kalmasıyla, Önümüzdeki Seçimsiz Dönem Ekonomik, Sosyal ve...

TÜSİAD: "Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır.

TÜSİAD: "Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır."

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