Son Dakika Haberleri: Tüsiad: "Yerel Seçimlerin de Geride Kalmasıyla, Önümüzdeki Seçimsiz Dönem Ekonomik, Sosyal ve...

Tüsiad: "Yerel Seçimlerin de Geride Kalmasıyla, Önümüzdeki Seçimsiz Dönem Ekonomik, Sosyal ve...

1 saat önce

TÜSİAD: "Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır.

Tüsiad:
TÜSİAD: "Yerel seçimlerin de geride kalmasıyla, önümüzdeki seçimsiz dönem ekonomik, sosyal ve siyasal reform gündemimiz için önemli bir fırsattır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:44 Kaynak: AA

Ekonomi
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