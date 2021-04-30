TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den 1 Mayıs mesajı Açıklaması

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "İnsan odaklı yaklaşımın ve dijital dönüşümün öneminin öne çıktığı salgın koşullarında, çalışma yaşamı politikalarının devlet, çalışan ve işverenler arasında sosyal diyalog içerisinde ele alınmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaslowski, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, emeğe ve sosyal haklara saygının çağdaş bir demokrasi kültürünün temel göstergelerinden olduğunu bildirdi.

Çalışma hayatının daha iyi standartlara kavuşturulmasının toplumsal refahın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurgulayan Kaslowski, şu açıklamalarda bulundu:

"Kovid-19 salgınının etkisi altında önemli dönüşümler yaşanırken, sağlık çalışanları başta olmak üzere her sektörden çalışanlar bu olağanüstü dönemde büyük özveri ile çalışıyorlar. Sağlık açısından güvenli bir iş ortamı sağlayabilmeyi, hem istihdamın hem de işletmelerin devamlılığını öncelikli görüyor; ülkemizin kapsayıcı sosyal politikalarla bu zorlu sürecin üstesinden gelebileceğine inanıyoruz."

Kaslowski, insan odaklı yaklaşımın ve dijital dönüşümün öneminin öne çıktığı salgın koşullarında, çalışma yaşamı politikalarının devlet, çalışan ve işverenler arasında sosyal diyalog içerisinde ele alınmasını önemsediklerini aktardı.

Simone Kaslowski, "Yapıcı iş birlikleri; işsizlik ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin, krizden en çok etkilenen kesim olan kadınların haklarının korunmasının ve çalışma standartlarının geliştirilmesinin anahtarı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.