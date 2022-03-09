TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den enerji ve tarıma vurgu - Son Dakika
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TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den enerji ve tarıma vurgu

09.03.2022 20:15

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaslowski, Kovid-19 ve Rusya- Ukrayna savaşının dünyada çok şeyi değiştirdiğini belirtti.

Kovid-19 sürecinde tedarik zincirlerinin güvenilirliği konusunun herkesin dikkatini çektiğini aktaran Kaslowski, "Şimdi Ukrayna ve Rusya savaşıyla bilhassa enerji ve tarım konusunda kendine yeter olmanın ne kadar stratejik olduğu ortaya çıkıyor. O açıdan Türkiye'de bugün yaptıklarımızdan çok ötesini de yapabiliriz. O kaynaklara da sahibiz. Bu bölgenin de zaten o açıdan potansiyeli çok büyük. O açıdan da bu farkındalığı karşılıklı olarak yaratmamız gerekiyor. İş dünyasının buradaki fırsatları da görebilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mersin'de yatırımcıların ilgisini çekecek birçok gelişme olduğunu kaydetti.

Yatırımcıların bu bölgelere yatırım yapmasını arzu ettiklerini kaydeden Seçer, "Burada çok sektörümüz var. Hangi alanda yatırım yapmak isterseniz burada bu imkan var. Tarımsa tarım sektörüne yapabilirsiniz, ticaretse ticarete ya da sanayiyse sanayiye. Bu açıdan çok önemli özellikleri var. Biz de yerel yönetimler olarak bu bilinçle her zaman iş dünyasının yanında dururuz." ifadesini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den enerji ve tarıma vurgu
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den enerji ve tarıma vurgu
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den enerji ve tarıma vurgu

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Simone Kaslowski, Vahap Seçer, Mersin, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski'den enerji ve tarıma vurgu - Son Dakika


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