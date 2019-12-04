TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı
6 saat önce
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısına katılanlardan görüntüler ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı. -Detaylar-
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:07 Kaynak: AA
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısına katılanlardan görüntüler ANKARA - TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı. -Detaylar-
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