TÜSİAV ile Gençlik ve Spor Platformu, Kovid-19'un spor ekonomisine etkilerini değerlendirdi - Son Dakika

TÜSİAV ile Gençlik ve Spor Platformu, Kovid-19'un spor ekonomisine etkilerini değerlendirdi

03.12.2020 12:45
TÜSİAV ile Gençlik ve Spor Platformu, Kovid-19'un spor ekonomisine etkilerini değerlendirdi, System.String[]

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ile Gençlik ve Spor Platformu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spor ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ile Gençlik ve Spor Platformu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının spor ekonomisine etkilerini değerlendirdi.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ile Gençlik ve Spor Platformu Başkanı Demirhan Şerefhan'ın "spor ekonomisi de yoğun bakımda" başlığıyla yayımladığı ortak açıklamada, Kovid-19 salgınının hayatın her alanında oluğu gibi spor ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Salgın nedeniyle birçok önemli spor etkinliğinin ertelendiği ya da iptal edildiği hatırlatılarak, "Spor endüstrisi içinde yer alan sporcular, takımlar, ligler, sponsorluklar ve medya gelirleri gibi tüm unsurlar bu salgından etkilendi." denildi.

Kovid-19'dan etkilenen en önemli organizasyonun 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın olduğuna işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Olimpiyat tarihinde ilk defa bir erteleme oldu ve oyunlar 2021'e ertelendi. Japonya, Tokyo 2020 hazırlığı için 26 milyar dolar yatırım yaptı ve bu yatırımı oyunlar esnasındaki gelirleriyle amorti etmeyi düşünüyordu. Bunun yanı sıra bu oyunlara katılacak 11 bin olimpik sporcu ve 4 bin 500 paralimpik sporcu bu ertelemeden en fazla etkilenen kısımların başında geliyor."

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da salgın sebebiyle 2021'e ertelendiği hatırlatılarak, "UEFA, Avrupa Şampiyonası'ndaki sponsorluklardan ve canlı yayınlardan 2 milyar dolar gelir bekliyordu. Salgının durumundan dolayı sponsorlar ve canlı yayın haklarını alan kuruluşlarda şu an beklemede kalmayı tercih ediyorlar." ifadelerine yer verildi.

Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en önemli spor etkinliklerinden biri olan Boston Maratonu da 124 yıllık tarihinde ilk defa iptal edildi. Londra, Amsterdam, Paris ve Barcelona maratonları da ertelenmek zorunda kaldı. Uluslararası Tenis Federasyonunun 900 organizasyonu ya ertelendi ya da iptal edildi. 1954 senesinden beri Formula 1 tarihinde ilk kez Monaco Grand Prix yarışması bu sene yapılmıyor. Tüm dünyada spor ekonomisinin senelik hacmi 756 milyar dolar. Avrupa bunun 250 milyar dolar ve Amerika ise 420 milyar dolarlık payına sahip. Avrupa Birliği ülkelerindeki istihdamın yüzde 2.72'si spor ile ilişkili.

Tüm ülkelerdeki sporla ilişkili küçük ve orta ölçekli şirketler çok zor durumda. Spor merkezleri, spor malzemeleri satanlar, spor organizasyonu yapan firmalar, pazarlama şirketleri, spor malzemeleri imalatçıları, spor kulüpleri ve bazı federasyonlar ekonomik olarak koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenenler arasında."

Türkiye'de de spor ekonomisi açısından durumun farklı olmadığı belirtilerek, "Futbol, basketbol ve diğer branşlardaki kulüplerimiz çok zor durumda. Özellikle futbolda, tribün ve kulüp markalı ürünlerin satışlarından beklenen gelirler maalesef gerçekleşemedi. Sponsorluk anlaşmaları ve sponsor bulma planları ne yazık ki askıda kaldı. Bununla beraber sporculara yapılacak ödemeler de sıkıntıya girdi. Bankalarla yapılan yapılandırma anlaşmaları ve kredi ödemeleri de riske girdi. Sporcu ve spor insanlarının bu virüse yakalanması da hepimizi fazlasıyla üzdü. Spor camiasının en büyük ümidi, Kovid-19 aşısının bir an önce uygulanmaya başlanması ve salgının atlatılması." değerlendirmesinde bulunuldu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜSİAV ile Gençlik ve Spor Platformu, Kovid-19'un spor ekonomisine etkilerini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi


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