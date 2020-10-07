TÜSİKON Avrupa ülkeleri temsilciliği açıldı - Son Dakika

Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Başkanı Orhan Beşiktepe Avrupa Birliği temsilciliklerini Almanya'da açtıklarını açıkladı.

TÜSİKON yönetim kurulu kararıyla Avrupa Birliği ülkeleri temsilciliği Almanya'da açıldı. Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve İngiltere ülkeleri olmak üzere toplamda 27 devleti temsil edecek olan temsilciliğe iş adamı Süleyman Doğantekin atandı.

TÜSİKON yönetim kurulu olarak Türkiye ile Avrupa Birliği üye devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere çok önem verdiklerini ifade eden genel başkan Orhan Beşiktepe, "Hükümetimizin yürütmüş olduğu Avrupa Birliğine üye olma politikasının destekçisi ve takipçisiyiz" dedi.

TÜSİKON Avrupa Birliği temsilcisi Süleyman Doğantekin ise açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği devletleri arasında ki ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla temsilciliğinin önemli bir yer edineceğinin farkındayız. Ticaretin yükselmesinde etkili olacağını biliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürecektir" diye konuştu.

Doğantekin TÜSİKON Başkanı iş adamı Orhan Beşiktepe ve yönetim kuruluna teşekkürlerini iletti. - ANKARA