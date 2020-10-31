TÜSİKON'dan deprem bölgesine binlerce maske - Son Dakika

Türkiye Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu TÜSİKON, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında, depremzedelerin kullanması için bölgeye binlerce maske gönderdi.

TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, İzmir de meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Yaralıların bir an önce şifa bulması için dua ettiklerini ifade eden Beşiktepe, depremzedelerin acil ihtiyaçları kapsamında bölgeye binlerce maske gönderdiklerini söyledi.

Deprem sonrası oluşturdukları komisyon ile iş adamlarına yardım çağrısı yaptıklarını ifade eden Beşiktepe, "Aklımız, kalbimiz İzmir'dedir. Genel merkezimizde acilen bir komisyon oluşturarak çalışmalarımızı başlattık. Üye iş adamlarımıza yapmış olduğumuz destek çağrısı karşılık bulmuştur. Deprem bölgesine çok sayıda maske ve battaniye sevkiyatı yapıldı. Desteklerimiz devam edecektir.. Millet olarak bu acıları çok kez yaşadık. Son depremde şunu gördük ki, artık devletimiz ve milletimiz bu tarz olaylarda ne yapacağını çok iyi biliyor. TÜSİKON olarak üyelerimizden toplanılan yardımları AFAD koordinesinde bölgeye ulaştırmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - İSTANBUL