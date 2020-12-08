TÜSİKON: "Türkiye ekonomisi salgından en az etkilenen ülke" - Son Dakika

TÜSİKON: "Türkiye ekonomisi salgından en az etkilenen ülke"

08.12.2020 12:29
TÜSİKON:

Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Covid-19 salgını boyunca Türkiye'nin ekonomik açıdan en az etkilenen ülke olduğunu söyledi.

Üretici ve Sanayici İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Covid-19 salgını boyunca Türkiye'nin ekonomik açıdan en az etkilenen ülke olduğunu söyledi.

TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Covid-19 salgınını ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pandemi süreci boyunca Türkiye'nin ekonomik olarak en az etkilenen ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi. Beşiktepe, yaptığı açıklamada 2020 yılı başında Çin'de başlayan ve 3 ay gibi kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, halk sağlığı üzerindeki ölümcül etkilerinin yanı sıra küresel ekonomide ve ekonomik hayatta ciddi tahribata yol açtığını belirtti. Covid-19'un sanayi sektörü, iç ve dış ticaret, hizmet sektörleri ve turizm sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde büyük ve hızlı bir gerileme yaşattığını, arz ve talepleri etkilerken bazı sektörleri de durma noktasına getirdiğini ifade etti. Beşiktepe, "Türkiye'de salgına hızla karşı cevap verilmiş olsa da tedbir olarak hizmet sektörleri arasında lokantalar restoranlar, berberler, alışveriş merkezleri, pastane gibi pandeminin ilk 3 ayında sıkı bir şekilde sınırlandırılması, küçük esnafımızı zor durumda bırakmıştır. Sınırlandırma süresi devamında devletimizin yetkili organlarının almış olduğu kararla ülke genelinde mali yardımlar yapılıp, vergi ve faiz indirimleri, gelir kaybına uğrayan ücretli kesim için kredi kanalları esnetilmesi, pandemi işsizliğinin önüne geçmek için kısa çalışma ödeneği ile beraber son olarak da vergi yapılandırması yapılması zorlu süreçte esnafa can suyu olmuştur" dedi.

"Türkiye ekonomisi önemli bir kuvvete sahip"

Pandemi sürecinde Türkiye'nin en hızlı toparlanan ülke olduğunu söyleyen Beşiktepe, "Türkiye ekonomisi pandemi sürecinden bu zamana kadar yaşanan süreçte ve yaşanabilecek olumsuzlukları atlatma noktasında önemli bir dirence ve kuvvete sahip olduğunu, pandeminin ilk dalgasında bile 100'den fazla ülkeye tıbbı ekipman konusunda yaptığı yardımlarla da ispatlamıştır. Şu ana dek pandemiden ekonomik olarak en az etkilenen ve en hızlı toparlanan ülkeler arasında yer almıştır. Ekonominin gidişatının şu anda pandemi için alınan tedbirlerle aynı paralellikte olduğu ve tedbirlere ne kadar uyulursa normalleşmede o kadar çabuk olacağını vurguladı" diye konuştu.

"Vatandaşın aşı yaptırmaları bir sorumluluktur"

Beşiktepe, burada en büyük görevin vatandaşa düştüğünü özellikle maske, temizlik ve mesafe kurallarına çok dikkat edilerek bu normalleşme sürecine destek olunacağının altını çizdi. Ayrıyeten Dünyanın gündeminde olan aşı çalışmalarını da değerlendiren Beşiktepe, başta TÜSİKON camiasının, sanayicilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ve Bilim Kurulumuzun aşı hakkında ki bilgilendirmelerine güven duymalarını, diğer dedikodulardan uzak durmalarını, mutlaka aşı yaptırmalarının bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

"İkinci dalgada bir daralma beklemiyoruz"

Türkiye'nin krizi fırsata çevirdiğini söyleyen Beşiktepe, "Pandemi süresince dünyada oluşan ekonomik kriz Türkiye'nin jeopolitik önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının Çin'e olan güven üzerindeki etkilerinden dolayı krizi fırsata çeviren Türkiye, dünya ülkelerinin Çinli şirketlerden tedarik ettikleri ürünleri uygun koşullarla, başta sağlık ekipmanları ve malzemeleri olmak üzere ihracatı kolay tekstil, mobilya, sanayi sektörlerinde mümkün olduğunca az kısıta tabi tutulması ile pandemiden dolayı zarar gören turizm ile buradan gelecek olan döviz açığını bir nebzede olsa ihracat ile kapatmaya çalışıldı. Devletin yerli şirketleri güçlendirip, sanayi ve üretimde daha fazla destek ve teşviklere yer açması ile ikinci dalganın başladığı şu günlerde, ilk dalgadaki gibi bir daralmayı beklemiyoruz. Türkiye ekonomisinin pandeminin başından beri gücünü gösterdi ve aynı kararlılıkla da devam edecektir. Ekonomiye olan güvenimiz tamdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

TÜSİKON: Türkiye ekonomisi salgından en az etkilenen ülke

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜSİKON: 'Türkiye ekonomisi salgından en az etkilenen ülke' - Son Dakika Ekonomi


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