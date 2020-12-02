TÜSİKON, Zambiya Büyükelçiliği heyetini Konya'da ağırladı

Türkiye Üreticiler ve Sanayiciler Konfederasyonu (TÜSİKON), Zambiya Ankara Büyükelçiliği heyetini Konya'da ağırladı.

Zambiya Büyükelçiliği, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu öncülüğünde Konya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette, Zambiya Büyükelçiliği adına Ekonomi Ateşesi Misheck N.Kaoma ve heyetini, TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, başkan yardımcısı Sadık Büyükkarakurt, Konya TÜSİKON İl Başkanı Mevlüt Erkaya ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. TÜSİKON Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, heyete Konya'nın ekonomisi, sanayisi ve tarihi zenginlikleri hakkında bilgi vererek ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getirdi. TÜSİKON üye iş yerlerinden Nursan Treyler, Apa Ayakkabıcılık ve Zirve Ayakkabıcılık başta olmak üzere bir çok iş yerini ve üretimini de yerinde gezerek bir takım ön anlaşmalar yapıldı.

Ziyarette konuşan Zambiya Büyükelçiliği Ekonomi Ateşesi Misheck N. Kaoma ise Türkiye ile Zambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek Konya'da bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ziyareti sağlayan TÜSİKON kuruluşuna da teşekkürlerini ileten Kaoma, TÜSİKON kuruluşunun Türkiye adına üstlenmiş olduğu uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlerini büyük bir kararlılıkla desteklediklerini belirtti.

(Elifnaz Altürk/İHA)