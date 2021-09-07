TUSİM Başkanı Mustafa Alpay, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi (TUSİM) ve Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpay, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu.

Alpay, ilk olarak Bingöl Valisi Kadir Ekinci'yi, daha sonra Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahmut Ayas, Memur-Sen İl Temsilcisi Mahmut Çelik ve OSB Müdürü Nurullah Çiftçi'yi ziyaret etti.

TUSİM Başkanı Alpay, Vali Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın başarılı çalışmaları neticesinde Bingöl'ün modern bir şehir haline geldiğini belirtti.

Bingöl'deki olumlu gelişmeleri memnuniyetle takip ettiklerini dile getiren Alpay, şunları kaydetti:

"İki yıl önce Bingöl Karlıova'da, dört köy okuluna Birevim ve TUSİM işbirliği ile kütüphaneler kazandırdık. Bu sebeple, Bingöl'e gelmişken köy okullarımıza da uğradım. Kütüphanelerden çocuklarımızın istifade ettiklerini gördükçe çok mutlu oldum. Umut ediyorum ki Birevim ve TUSİM iş birliğiyle daha nice hizmeti ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hem TUSİM'deki çalışma arkadaşlarıma hem de desteklerinden ötürü Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür ediyorum."

Ziyaretlerde Alpay'a, Birevim Bingöl Şube Müdürü Rümeysa Çiftçi ve Saha Üretim Müdürü Murat Arslan eşlik etti.