Tusk: AB Brexit için yeni teklifte bulunmayacak
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit'e ilişkin birlik üyelerinin yeni teklifte bulunmayacağını açıkladı.
AB Konseyi Başkanı Tusk, Brexit'e ilişkin birlik üyelerinin yeni teklifte bulunmayacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:47
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