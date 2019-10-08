Son Dakika Haberleri: Tusk'tan Johnson'a: Brexit sürecini nereye götürmek istiyorsun?
Son Dakika Dünya Tusk'tan Johnson'a: Brexit sürecini nereye götürmek istiyorsun?

Tusk'tan Johnson'a: Brexit sürecini nereye götürmek istiyorsun?

48 dakika önce

Brexit'e yani Birleşik Krallık'ın Avrupa Birlliği'nden ayrılmasına sayılı günler kala, taraflar halen ayrılma koşullarında anlaşabilmiş değil. Brexit'in ileri bir tarihe atılma ihtimali de konuşulurken aradaki pürüzler kolayca çözülecek gibi görünmüyor. Zira AB, tutumunda oldukça kararlı ve sert.

Tusk'tan Johnson'a: Brexit sürecini nereye götürmek istiyorsun?, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Brexit ile ilgili Birleşik Krallık'ı aptal bir 'suç atma' oyunu oynamakla suçladı.


Brexit'e yani Birleşik Krallık'ın Avrupa Birlliği'nden ayrılmasına sayılı günler kala, taraflar halen ayrılma koşullarında anlaşabilmiş değil. Brexit'in ileri bir tarihe atılma ihtimali de konuşulurken aradaki pürüzler kolayca çözülecek gibi görünmüyor. Zira AB, tutumunda oldukça kararlı ve sert.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:51 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da beklenen yağış başladı, trafik durma noktasına geldi!
Şelaleden düşen yavru fili kurtarmaya çalışan 11 fil telef oldu ABD 28 Çinli şirket ve kuruluşu 'Uygur zulmünden' ötürü kara listeye aldı Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 21:39:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tusk'tan Johnson'a: Brexit sürecini nereye götürmek istiyorsun?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]