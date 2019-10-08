Tusk'tan Johnson'a: Brexit sürecini nereye götürmek istiyorsun?
48 dakika önce
Brexit'e yani Birleşik Krallık'ın Avrupa Birlliği'nden ayrılmasına sayılı günler kala, taraflar halen ayrılma koşullarında anlaşabilmiş değil. Brexit'in ileri bir tarihe atılma ihtimali de konuşulurken aradaki pürüzler kolayca çözülecek gibi görünmüyor. Zira AB, tutumunda oldukça kararlı ve sert.
Avrupa Birliği (AB), Brexit ile ilgili Birleşik Krallık'ı aptal bir 'suç atma' oyunu oynamakla suçladı.
Brexit'e yani Birleşik Krallık'ın Avrupa Birlliği'nden ayrılmasına sayılı günler kala, taraflar halen ayrılma koşullarında anlaşabilmiş değil. Brexit'in ileri bir tarihe atılma ihtimali de konuşulurken aradaki pürüzler kolayca çözülecek gibi görünmüyor. Zira AB, tutumunda oldukça kararlı ve sert.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:51
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