Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." dedi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." dedi.
Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit'e ilişkin İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile iki telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:16
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