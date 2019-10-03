Son Dakika Haberleri: Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık
Son Dakika Dünya Haber

Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık

43 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." dedi.

Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin AB'ye sunduğu yeni anlaşma teklifine ilişkin, "Halen ikna olmadık." dedi.


Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brexit'e ilişkin İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile iki telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi Thomas Cook'un iflasını araştıran CHP'den 11 maddelik öneri Irak'ta başlayan gösteriler üçüncü gününde devam ediyor: Ölü sayısı 19'a yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 19:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tusk'tan Johnson'ın son Brexit teklifine red: Halen ikna olmadık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]