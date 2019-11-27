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Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.

Tusk'tan Trump'a sert sözler: AB'nin karşılaştığı en zorlu sınav oldu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Donald Tusk Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump için "Kendisi Avrupa'nın muhtemelen en zorlu sınavı" yorumu yaptı.


Tusk; Trump'ın İngiltere'nin ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını, AB'ye ticarette 'düşman' muamelesi yaptığını ve transatlantik savunma birliği olan NATO'nun değerini sorguladığını hatırlatarak AB'ye karşı en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti.

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Avrupa Birliği, Donald Trump, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:11 
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