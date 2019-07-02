Son Dakika Haberleri: Tusk, Von der Leyen'i önerdi
Son Dakika Güncel Haber

Tusk, Von der Leyen'i önerdi

1 saat önce

BRÜKSEL zirvesinde liderler üç gündür AB Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı olmak üzere AB Yüksek Temsilcilerinin isimlerinde uzlaşmaya çalışıyor.

Tusk, Von der Leyen'i önerdi, System.String[]
BRÜKSEL zirvesinde liderler üç gündür AB Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı olmak üzere AB Yüksek Temsilcilerinin isimlerinde uzlaşmaya çalışıyor. AB Komisyon Başkanlığı için Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını seçim kampanyası yapan muhafazakar partilerin adayı Manfred Weber'e Fransa karşı çıkınca Hollandalı Frans Timmermans üzerinde uzlaşma istendi. Ancak Timmersman'a da Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya kesinlikle karşı çıktı. AB Komisyonu Başkanlığı için şimdi Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bulgar Kristalina Georgiewa ve AB'nin Rekabet Komiseri Margrethe Vestager'in ismi geçiyor. Donald Tusk da Von der Leyen'i bu koltuk için önerdi. Zirvede güçlü bir dirençle karşılaşan Almanya Başbakanı Merkel, liderleri uzlaşmaya çağırdı.

SKA KELLER DE ADAY OLDU

Yeşiller'in Avrupa Parlamentosu seçimlerinde listebaşı adayı Ska Keller de yarışa katıldı ve Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimine aday olduğunu açıkladı. Yeşiller, AB'de kimin hangi koltuğa oturacağına AB hükümet ve devlet başkanlarının karar vermesine karşı çıktı ve uygulamayı eleştirdi. Yeşillerli Sven Giegold, bunun Avrupa Parlamentosu'na bir müdahale olduğunu söyledi ve kararı Avrupa Parlamentosu'nun vermesini istedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:12 
parlamento, türkiye, avrupa, AB, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de! Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi Jimmy Durmaz: Fatih Terim, Türkiye'nin en büyük teknik direktörü ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 20:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tusk, Von der Leyen'i önerdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]