TUSKON davasında flaş karar - Son Dakika

TUSKON davasında flaş karar
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FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:20 Kaynak: İHA
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ise aynı suçtan 9 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine karar verdi.
(İHA)
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