TUSKON davasından dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık'a 15 yıla kadar hapis talebi - Son Dakika

TUSKON davasından dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık'ın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasından dosyası ayrılan İsmail Hakkı Kısacık'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık İsmail Hakkı Kısacık ile avukatı ve müşteki Cumhurbaşkanlığı'nın avukatı hazır bulundu.

Mütalaada 15 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada, celse arasında dava dosyasına sunduğu mütalaasını tekrar ettiğini belirten duruşma savcısı, Kısacık'ın Bank Asya hesap hareketlerinin incelendiğini, bu hesap üzerinden, kurban, bağış, burs, yatırım ve aidat adı altında FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara paraların gönderildiğini kaydetti. Sanığın dijital inceleme raporuna yer verilen mütalaada, FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatlı veya iltisaklı kişi ve kurumlara yönelik log kayıtları ile program kayıtlarına rastlandığı, sanığın KHK kapsamında kapatılan TUSKON ve FİADER'e üye olduğu, geçmiş ticari ve kişisel hayatı ile yaptığı eylemler birlikte değerlendirildiğinde sanığın FETÖ silahlı terör örgütüne özgü talimatlar yerine getirdiği ifade edildi. Mütalaada, sanık Kısacık'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, sanık Kısacık'ın davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözlerinin alınması için duruşmayı 16 Nisan'a erteledi. - İSTANBUL