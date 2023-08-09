Abisinin tuşlu telefon almasına sinirlenen zihinsel engelli şahıs evi yaktı - Son Dakika
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Abisinin tuşlu telefon almasına sinirlenen zihinsel engelli şahıs evi yaktı

09.08.2023 08:53

Küçükçekmece'de psikolojik sorunları olan bir kişi, ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına kızarak 5 katlı binanın çatı katını yaktı. Yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Küçükçekmece'de, psikolojik sorunları olan bir kişi, ağabeyi kendisine tuşlu telefon aldığı için 5 katlı binanın çatı katını yaktı. Çıkan yangında gerçekleşen küçük patlamalar paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Yangın, saat 08.30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi Kehribar Sokaktaki 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında yaşayan 55 yaşlarındaki psikolojik sorunları olan ve ağabeyinin vilayetinde yaşayan Şenol B., iddiaya göre kendisine tuşlu telefon alınmasına kızarak evi yaktı. Yangın kısa sürede evin büyük bir kısmını kapladı. Dumanları fark eden binadakiler kendi imkanlarıyla apartmanı boşaltırken, yangın sırasında gelen hafif patlama sesleri nedeniyle çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı.

Abisinin kendisine tuşlu telefon alınmasına kızan adam binayı yaktı

ÇATIDA MADDİ HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü, çatıda maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Abisinin kendisine tuşlu telefon alınmasına kızan adam binayı yaktı

"KAÇ GÜNDÜR 'EVİ YAKACAĞIM' DİYORDU"

Yangınla ilgili konuşan görgü tanığı Ramazan Çeşmece, "Bahçede oturuyordum, yanık kokusu geldi. Herhalde birisi eski kasaları falan yaktı, sonra patlama sesleri geldi. çıktım baktım çatı alev aldı. Ondan sonra itfaiyeye telefon ettik" diye konuştu. Yangının çıkışı ile ilgili konuşan alt komşu Safiye Karay, "Ağabeyi telefon almadı ona tuttu evi yaktı. Kaç gündür de bana söylüyordu, evi yakacağım diye. Evi tekmeliyordu, polis çağırdım kapıyı açmıyordu. Benim üst katımda oturuyor" dedi.

Abisinin kendisine tuşlu telefon alınmasına kızan adam binayı yaktı
Kaynak: İHA
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Yeşilova Mahallesi, Küçükçekmece, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abisinin tuşlu telefon almasına sinirlenen zihinsel engelli şahıs evi yaktı - Son Dakika


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