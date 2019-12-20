TÜSODER/Çağatay: Bireysel kredinin sigortası rekabetçi olmalı

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Sigorta Komisyonu Başkanı Taner Çağatay, bankalardan kredi kullananların, krediye bağlı hayat sigortası için, farklı sigorta şirketlerinden "rekabetçi teklif" alma haklarının olduğuna dikkat çekti.

Konuyla ilgili olarak DHA'nın sorularını yanıtlayan Çağatay, bankadan bireysel kredi kullanan tüketici için zorunlu olarak hayat sigortası yaptırıldığını anımsattı ve ekledi:

"Bu kural, tüketicinin kendisi ve yakınları için de uygundur. Ancak, bireylerin kredi kullanırken sigorta yaptırmak için, kredi kullandığı bankanın önerdiği sigorta şirketi dışında en az üç sigorta şirketinden daha teklif alma ve karşılaştırma yaparak en uygun poliçeyi seçme hakkı olması gerekiyor.

"Fakat maalesef, bankalar 'krediyi ben veriyorum ve sigortasını da ben yapacağım' anlayışıyla, kredi kullanan bireylerin rekabetçi fiyat almasını önlüyorlar.

"Bu poliçe yapılırken gerekli özen gösterilmeli ki, vefat anında hak sahipleri mağdur edilmemeli.

"Vefat anında banka, sigorta şirketinden kalan kredi alacağını hemen tahsil ediyor; ancak, teminatın artan kısmı hak eden varislerince alınmadığı için milyonlarca lira güvence hesabında bekliyor."

Çağatay, konuya ilişkin verdiği örnekte, "Örneğin 100 bin lire kredi alındı ve karşılığında 100 bin liralık hayat sigortası yapıldı ve geçen yıllar içinde bu borcun 50 bin liralık bölümü ödendi" dedi ve ekledi:

"Farz edelim ki, o sırada krediyi alan kişi vefat etti. Banka hemen, alacağına karşılık 50 bin lirayı sigorta şirketinden alıyor. Kalan miktar varislere gitmesi gerekirken poliçenin üzerinde yakınlarının ismi, vatandaşlık numarası, irtibat numarası olmadığı, sadece varisleri ibresi yazıldığı ve yeterli takip edilmediği için kalan para sigorta şirketinin kasasında bekliyor. Herkesin de bildiği gibi, sigorta şirketleri ve bankalar alacakları olduğu zaman, borçluyu iğnenin deliğinde olsa buluyor; ama, aynı hassasiyet tüketicinin alacaklarında gösterilmiyor."

Çağatay Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Taner Çağatay, "Yapılan denetlemeler sonucu, Sigorta Denetleme Kurulu (SDK), bazı bankalara ceza kesti; SDK'nın incelemeleri devam ediyor" dedi.

SDK'nın cezai işlem uygulamasının nedeninin, bankaların bireysel kredileri verirken, krediyi kullananlara yaptıkları hayat sigortalarından kaynaklandığını vurgulayan Çağatay, "SDK, üç ya da beş yıl gibi uzun vadeli olarak kullanılan hayat kredisi için alınan yüksek primlerin, kredi geri ödemesinin vadesinin bitiminden önce ödenerek, kredinin kapatılmasına rağmen, kalan bölümünün geri ödenmediğini belirledi. Maalesef bu şekilde yapılan birçok yanlış işlem görüldüğü için, SDK ceza uygulanmaya başladı. İşlem başına kesilen ceza tutarı 50 bin lirayı buluyor. SDK'nın bu uygulamalarıyla, bundan sonra kredi kullananların mağduriyetinin önüne geçilmiş olacaktır" dedi.

Kredi kullananların, aldıkları bireysel krediler için yaptırdıkları hayat sigortaları için hesaplarda biriken para tutarının 45 milyon lirayı bulduğuna dikkat çeken Çağatay, "Alınmayan bu paralar, 'güvence hesabı'na aktarılıyor. bankalardan kredi alan tüketicilerin vefatı sonrası sigortadan hak edişlerini almakta sıkıntı yaşamamak için sigorta yaptırırken dikkatli olmaları gerekiyor" diye uyardı.