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TÜSPAF Genel Başkanı Ali Karaca: "Mansur Yavaş'ın paylaşımı gerçeği yansıtmıyor"
6 saat önce
Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın pazarcıların mağdur edilmeyeceğine ilişkin paylaşımının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Başkanı Ali Karaca, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın pazarcıların mağdur edilmeyeceğine ilişkin paylaşımının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.
Karaca, sokağa çıkma yasağına esnafın hazırlıksız yakalandığını ancak virüsün yayılmaması için bu önlemin alındığını söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını öne süren Karaca, şunları kaydetti:
"Mansur Yavaş, bizim mağduriyetimiz üzerinden prim yaparak, 'Ankara'daki bütün pazarcıların ürünlerini toplayıp, depoladık ve esnafın zararlarını karşıladık, zarar ettirmedik' şeklindeki sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Halbuki aslı astarı yok, gerçeği yansıtmıyor."
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 10:58 Kaynak: AA
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