Tuşsuz Telefon Meizu Zero, Çok Yüksek Bulacağınızı Düşündüğümüz Fiyatıyla Satışa Çıktı

Çinli telefon üreticisi Meizu, 2019 yılının ilginç telefon modasına katılan akıllı telefon üreticileri arasında yerini aldı. Meizu Zero'daki ana fikir ise telefona yeni özellikler eklemek değil, telefondan olan özellikleri kaldırmak.Bu telefonun üzerinde USB girişi, hoparlör, ses tuşu, güç tuşu, SIM kart girişi bulunmuyor. Meizu Zero, kendi özel 18W kablosuz şarj cihazıyla şarj ediliyor. Cihazın sesini açıp kapatmak için basınç algılamaya dayanan düğme sistemini kullanırken, SIM kart olarak da eSIM kullanmayı sağlıyor. IP68 sertifikasına sahip olması, telefonun hem basınca hem de suya karşı korumalı olduğunu gösteriyor.Telefonun fiyatı ise 1299 dolar. Cihaz ülkemizde satışa sunulduğunda (öyle umuyoruz), bu fiyata bir de vergilerin dahil edileceğini söylemeliyiz.Telefonun diğer özellikleri şu şekilde:Ekrana gömülü parmak izi okuyucu5.99 inç AMOLED EkranSnapdragon 845 işlemci,12 MP Sony IMX380 + 20MP Sony IMX350 çift kamera